Politie rijdt man in Utrecht klem tijdens ontsnappingspoging met ‘zeer gevaarlijke capriolen’

Groen dak mét zonnepane­len rukt op in Groene Hart (maar nog niet in elke gemeente krijg je subsidie)

Wat is er nóg milieuvriendelijker dan alleen zonnepanelen op je platte dak? Dat is een groen dak met zonnepanelen, want dat vangt ook hoosbuien op. Na Alphen, Gouda, Woerden, Zuidplas en Oudewater geeft ook Nieuwkoop daarvoor nu subsidie.

30 januari