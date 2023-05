Politie rukt uit voor steekpartij in IJsselstein: ‘incident in relationele sfeer’

Vrijspraak voor Utrechter (18) die in druk Juliana­park 13 keer van zich af schoot: ‘Kat in het nauw’

De 18-jarige Utrechter die vorig jaar zomer in een druk Julianapark dertien keer van zich af schoot tijdens een ruzie, is vrijgesproken. Een 28-jarige man werd door een kogel in zijn been geraakt. Volgens de rechtbank handelde de jongen uit noodweer, omdat hij probeerde te vluchten van de ruzie, maar achterna werd gezeten en toen ‘als een kat in het nauw’ om zich heen schoot.