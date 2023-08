Politie slingert extreme hardrijders op de bon, fatbike in beslag genomen

Acht maanden na opening Foodcourt langs A27 staat dit restaurant nog steeds leeg: komt er nog iets?

Ruim acht maanden na de opening is een van de vier restaurants in de Foodcourt langs de A27 in Nieuwegein nog steeds niet gevuld. Terwijl McDonald’s, KFC en Happy Italy allang eters trekken, is één restaurant in het complex nog leeg en donker. Gaat hier nog iets komen?