Politie staakt zoekactie naar 'verdwaalde zwemmer’ bij Amsterdam-Rijnkanaal

Politie staat voor raadsel na verdachte kleding­vondst bij Amsterdam-Rijnkanaal

Een hoopje kleding langs het Amsterdam-Rijnkanaal zorgt vrijdagmiddag voor een hoop beroering. Nadat een voorbijganger vermoedt dat een persoon te water is geraakt gaan alle alarmbellen af. Hulpdiensten komen ter plaatse. Duikers speuren in het water naar een verdwenen man of vrouw.

28 oktober