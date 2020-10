Politie steekt Veenendalers hart onder de riem met spoken word video: ‘We begrijpen dat je wil chillen’

Veenendaal ziet (nog) niets in in­fo-avon­den over 5G

22 oktober VEENENDAAL - Veenendaal is voorlopig niet van plan om info-avonden te houden over de komst van 5G naar de gemeente. Het is er nog niet en er komen ook geen vragen of zorgen over binnen, melden B en W in een reactie op vragen die de ChristenUnie eerder stelde over de uitrol van een 5G-netwerk in Veenendaal.