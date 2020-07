Politie stopt illegale demonstratie tegen coronanoodmaatregelen in park in Utrecht, 15 demonstranten aangehouden

LiveDe politie heeft een einde gemaakt aan de illegale demonstratie tegen de coronamaatregelen in Park Oog in Al in Utrecht. Agenten geven de groep van ongeveer 200 mensen tien minuten de tijd om het park te verlaten. De demonstranten lopen in een lange optocht, met een groot aantal agenten in hun kielzog, door het park.

De organisator van de demonstratie Nederland in opstand riep een uur na de start van de demonstratie dat de politie hen sommeert het park te verlaten. ,,We moeten het park verlaten, anders volgen er charges. We moeten voorkomen dat het tot een confrontatie met de politie komt, dus we moeten het park verlaten.”

Ondanks de waarschuwing van de organisatie hebben 15 demonstranten geweigerd naar huis te gaan, aldus de politie. ,,Er zijn momenteel groepen in Utrecht die erop uit zijn de openbare orde te verstoren. Zij zijn meerdere keren aangesproken en gevraagd naar huis te gaan. Ze hebben dit geweigerd en daarom zijn er nu op diverse locatie 15 aanhoudingen verricht.”

De demonstratie zou eerst op het Jaarbeursplein worden gehouden maar werd op voorhand door interim-burgemeester Peter den Oudsten vanwege mogelijke rellen verboden. Om 15.45 uur riep de organisatie alle demonstranten op naar het park in de Utrechtse woonwijk Oog in Al te komen. Een kwartier later stond er een handjevol mensen. Inmiddels is dat uitgegroeid naar ongeveer 200 man. Enkele demonstranten hadden de Nederlandse vlag bij zich en riepen: ‘Blauw, wit, rood, Nederland in nood'. De organisatie heeft met de massaal aanwezige politie gesproken.

De politie heeft het park omsingelt. De demonstranten willen dat de 1,5 metersamenleving wordt afgeschaft en pleiten voor groepsimmuniteit. Met name de situatie van ouderen die vanwege de coronamaatregelen geen bezoek krijgen, is volgens de demonstranten ‘onmenselijk'.

Ook in Wageningen is zaterdagmiddag een grote groep relschoppers aangekomen. Het merendeel kwam uit Utrecht. Op en rond het 5 Meiplein is het tot confrontaties met de mobiele eenheid gekomen.

Sinds het middaguur krioelt het van de agenten in de Utrechtse binnenstad. Tientallen agenten in auto's, op paarden en fietsen en te voet patrouilleerden door de straten tussen het winkelende publiek door. Ook de toegangswegen worden door agenten in busjes in de gaten gehouden. Enkele jongens in trainingspakken en capuchons op worden door agenten staande gehouden en om hun identiteitskaarten gevraagd.

Als om 15:45 uur door de organisatie van de demonstratie Nederland in opstand wordt gecommuniceerd dat de verboden demonstratie niet op het Jaarbeursplein zal plaatsvinden, maar dat de groep zich nu verzamelt in Park Oog in Al, draaien agenten hun fietsen om en sprinten ze de andere kant uit. In een mum van tijd zijn alle politieauto's en agenten uit het straatbeeld verdwenen.

Op de Lessinglaan in de Utrechtse woonwijk Oog in Al staat nu een lange file van auto's met demonstranten en politiewagens die bij het park proberen te komen.

Vervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Lucas Bolsius, kondigde vanmiddag een noodbevel af uit vrees voor ongeregeldheden. Waarnemend burgemeester van Utrecht, Peter den Oudsten, wees het een gebied in de stad aan als veiligheidsrisicogebied. Het gaat om bijna alle uitvalswegen en parkeerplaatsen waar demonstranten mogelijk kunnen verzamelen en de omgeving van het Jaarbeursplein.

Volgens Den Oudsten is dit besluit genomen ‘naar aanleiding van politie-informatie dat harde kern supporters van een groot aantal voetbalclubs er op uit zijn deze demonstratie te gebruiken om gezamenlijk een gewelddadige confrontatie met de politie en (met name) de Mobiele Eenheid aan te gaan’.

De organisatie van de protestbijeenkomst riep demonstranten op incognito te verzamelen in de Utrechtse binnenstad. In hartje Utrecht arriveerden rond het middaguur de eerste demonstranten. Op het Vredenburgplein wordenop dat moment jongens in trainingspakken en een capuchon op om hun ID gevraagd. Om de vier jongens staan negen politieagenten heen. Na wat heen en weer gepraat, mogen ze door. Eenmaal weg van de agenten roepen ze ‘Utreg hooligans!’.

Quote Wij willen vreedzaam laten weten dat we het niet eens zijn met het lamleggen van onze maatschap­pij Anne (27)

Om de hoek loopt in de een groepje Arnhemmers vanaf parkeerplaats Paardenveld - naast het politiebureau - richting Hoog Catharijne. Verboden te demonstreren? Ze hebben er geen boodschap aan. ,,We leven in een vrij land, waar je op moet komen voor je idealen. Wij hebben geen boodschap aan geluiden dat er relschoppers ons protest komen verstoren. Wij willen vreedzaam laten weten dat we het niet eens zijn met het lamleggen van onze maatschappij. De economie gaat kapot door al het defensieve gedrag van de overheid’’, zegt Anne (27).

Haar vriend Tijs vult aan: ,,Het is paniekvoetbal. En daar zijn we wel een beetje klaar mee onderhand. De politiemacht helpt hopelijk voorkomen dat het net zo gaat als in Den Haag. Het gaat om wat we te zeggen hebben. Dat is meer dan spierballentaal.’’

Waarnemend burgemeester Den Oudsten verbood de demonstratie omdat hij aanwijzingen heeft dat ‘grote groepen relschoppers van diverse pluimage de demonstratie willen aangrijpen om tot een gewelddadig treffen met de politie te komen’. Berichten dat de politie en de gemeente rekening houden met de komst van duizend hooligans worden vanaf het stadhuis ontkracht. ,,Dat aantal is ons onbekend.’’

Het is de tweede keer in een paar weken tijd dat een demonstratie van Nederland in opstand in Utrecht wordt verboden. Op zondag 21 juni wilde de organisatie ‘de vrijheid vieren’ op het Jaarbeursplein. De Utrechtse burgemeester - toen nog Jan van Zanen - verbood die samenkomst. Van Zanen voerde naast de vrees voor wanordelijkheden ook het niet kunnen handhaven van de 1,5-meterregel aan als reden van het verbod. Nederland in opstand hield zich aan dat verbod, maar plaatste wel bloemen en pamfletten bij het stadskantoor en andere gemeentelijke instellingen in Utrecht.

