Politie stuit op neppe merkkleding in Veenendaal: verkoopwaarde ruim 300.000 euro

Meer pakketpun­ten in Utrecht? Zo aantrekke­lijk is dat niet: ‘Het is dat ik het geld nodig heb, anders wilde ik er van af’

8:10 Minimaal 16 pakketpunten moeten er in Utrecht bijkomen, willen we even massaal pakketjes ontvangen- en versturen als we nu doen. Maar pakketpunten werven, dat is nog niet zo makkelijk. „Het is dat ik die paar tientjes die het schuift nodig heb, anders wilde ik er van af.”