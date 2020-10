Politie toont ongecensureerde beelden van man die blote voeten van jonge meisjes wilde zien

Politie rukt uit voor verdachte situatie in Veenendaal, maar vindt man die nog 77 dagen cel moet uitzitten

6 oktober De politie rukte maandagavond uit naar het centrum van Veenendaal, omdat er melding was gedaan van een ‘verdachte situatie’. Eenmaal in het centrum wilden de agenten een man (23) in een auto controleren. De passagier sprong uit de auto en zette het op een rennen.