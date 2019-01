Politie treft moeder en zoontje (3) aan die nacht in bos zwierven

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:51 De plastic walvis die in de Catharijnesingel bij TivoliVredenburg wordt gebouwd, krijgt zijn plastic laag. De stellage stond er al. Het bouwwerk is een initiatief van de Universiteit Utrecht. Het kunstwerk, bestaande uit afval dat gevonden is in Hawaï, stond eerder in Brugge (België). Elke dag zien duizenden fietsers het beeld als ze van of naar het station fietsen.