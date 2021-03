Politie treft twee doden aan in volledig uitgebrande caravan in Lopik

Op 1 april (geen grap!) wappert om deze reden de regenboog­vlag in Utrecht

24 maart In Utrecht wordt op 1 april de regenboogvlag uitgehangen. Uiteraard niet vanwege de nationale grappendag, maar omdat het dan 20 jaar geleden is dat het eerste stel van gelijk geslacht in Nederland met elkaar in het huwelijksbootje mocht stappen.