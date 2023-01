Politie valt panden binnen in Utrecht die mogelijk verband houden met plofkraken in Duitsland

utrecht in 1959 Kees de Utrechtse gashond spoorde duizenden gaslekken op en was zelfs in het buitenland bekend

Een herdershond met internationale faam, dat was Kees de gashond uit Utrecht. Kees was tussen 1955 en 1965 in dienst van het Utrechtse Gasbedrijf. De snuffelaar met het fijnste reukorgaan van de stad spoorde duizenden gaslekken op. Hij werd in 1959 bovendien omgeschoold toen Utrecht overging van stadsgas op aardgas.

