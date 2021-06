Politie vindt en vangt vrolijke Berner Sennenhond (die eerst echt nog even wilde spelen)

Mysterieu­ze overval op transport in Schalkwijk roept vragen op: ‘Mijn hond blafte niet eens’

17 juni Op een voormalig boerenerf in Schalkwijk is vanmorgen een ondernemer overvallen toen hij met anderen goederen aan het uitladen was. Wat de buit was is onduidelijk. Van de twee daders ontbreekt elk spoor.