Politie waarschuwt: bloedprikbende slaat toe in heel het land

LIVE | Boer Gert voor de rechter, heeft hij de branden zelf aangesto­ken?

13:28 Boer Gert S. uit Werkhoven staat vandaag voor de rechter op verdenking van brandstichting op zijn eigen terrein. In het afgelopen jaar is er zes keer brand uitgebroken in de stallen en het huis van S., het OM denk dat de boer drie van deze branden zelf heeft aangestoken. Verslaggever Marco Gerling is in de rechtbank in Utrecht en doet via Twitter live verslag van de zitting.