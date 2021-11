Politie zet achtervolging in op te snelle Mercedes, auto crasht op verkeersobstakel

VIDEO Bond voor boa’s kraakt Utrechts besluit: ‘Dragen van hoofddoek of keppel is onwense­lijk’

De Nederlandse BOA-bond noemt het onwenselijk dat handhavers en toezichthouders in Utrecht voortaan een hoofddoek of keppel mogen dragen. De belangenbehartiger van boa’s keert zich daarmee faliekant tegen het besluit van de Utrechtse gemeenteraad die wil dat een hoofddoek of keppel onderdeel wordt van de standaard kledinglijn.

12 november