Politie zet beelden van verdachten brandstichting woning Culemborg op internet

De woning aan de Heivlinderlaan in Culemborg werd al op 14 september vorig jaar beklad. Vervolgens probeerden verschillende mensen een maand later dezelfde woning in brand te steken met vuurwerk. Zowel de brandstichters als de man die in september met een spuitbus in de buurt van de woning rondliep zijn op beeld vastgelegd.



‘Helaas hebben we na zaterdag nog geen verdachten kunnen aanhouden voor de bekladding en brandstichting aan de Heivlinderlaan. Daarom zetten we nu, zoals aangekondigd, de beelden van de verdachten online', schrijft de politie op Facebook. ‘Wie herkent deze personen? Misschien zegt hun kleding je iets? Of heb je een idee – in combinatie met de mishandeling in augustus vorig jaar – wie dit zouden kunnen zijn?’