Politie zit derde verdachte bloedprikbende op de hielen

De aanhouding van een derde verdachte in de zaak rond de bloedprikbende is aanstaande. Verdachten die zich voordeden als thuiszorgmedewerker, prikten onder meer in Utrecht bloed bij nietsvermoedende oudere slachtoffers en beroofden hen daarna. Ze sloegen verspreid over het land zeker vijftien keer toe, maar houden zich nu stil.

De bendeleden sloegen in wisselende samenstelling toe en verplaatsen zich continu in Nederland. Een 22-jarige man uit Utrecht en een 21-jarige vrouw uit Ede die volgens politie en Openbaar Ministerie deel uitmaakten van de groep, zitten zeker tot de zomer in voorarrest. De politie roept een derde verdachte op om zich te melden.

Aan de beurt

,,Degene die we zoeken weet dat we naar deze verdachte op zoek zijn, vroeg of laat komt-ie aan de beurt”, zegt Sybren van der Velden. Hij is landelijk portefeuillehouder woninginbraken en bij de politie aanspreekpunt rond de bloedprikbende. ,,Zo noemen wij deze bende, die met hun praktijken een grens over zijn gegaan.”

Van der Velden is blij dat de eerste aanhoudingen net voor het uitbreken van de coronacrisis zijn verricht. ,,Want ze verzinnen steeds nieuwe babbels om toe te slaan en juist ouderen zijn nu extra kwetsbaar. Juist nu zijn kwetsbare mensen de dupe van dit soort verderfelijke feiten, waarbij misbruik gemaakt wordt van de situatie. Onlangs nog, werd via een babbeltruc rond corona een oudere vrouw beroofd terwijl ze thuis was.”

Onderzoek

Het onderzoek naar de praktijken van de bloedprikbende is nog in volle gang. Of de derde verdachte een man of een vrouw is en familie van de verdachte uit Utrecht, wil Van der Velden nog niet zeggen. Hij sluit meer aanhoudingen in de zaak zeker niet uit.