Politie zoekt getuigen van brandstichting in Porsche voetballer Mohamed Ittaharen

Mohammed Ihattaren weer vrijgezel, Wesley Sneijder met hem mee naar Juventus

De Utrechtse voetballer Mohamed Ihattaren is weer vrijgezel, laat hij weten via het sociale mediakanaal Snapchat. In september kondigde de voetballer nog zijn verloving aan met influencer Yasmine Driouech. Ook werd vanavond bekend dat Ihattaren op sportief vlak de helpende hand van Wesley Sneijder accepteert.

7 november