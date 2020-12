Na brand in Overvecht­se slaapkamer wéér brand, nu op balkon

3 december De brandweer is op donderdagmiddag met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand aan de Washingtondreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Hier woedde enige tijd een brand in een slaapkamer. Een paar uur later was er opnieuw brand, nu op het balkon.