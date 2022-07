Politieagent van motor geduwd bij aanhouding telefoondief in centrum van Utrecht

Utrechtse regio in de greep van hoogoplo­pen­de drugsruzie: ‘Willen we wel weten wat er speelt?’

Er lijkt maar geen einde te komen aan het hoog oplopende conflict in de drugswereld in Utrecht en omgeving. Zondag besloot burgemeester Sharon Dijksma een woning aan de Maniladreef te sluiten. De Overvechtse flat is de zevende locatie in de regio Utrecht/Het Gooi waar een mobiele camera is neergezet om verdere escalatie te voorkomen. Buurtbewoners maken zich grote zorgen. ,,Waar zijn we in in vredesnaam in terecht gekomen?’’

