Politiebiker stopt dronken scooteraar die op de Neude toeterend door het publiek reed

Rijtjes­huis, meergezins­wo­ning of vrijstaand: dit woningtype komt in de stad Utrecht het meest voor

Het meest voorkomende woningtype in Utrecht is de meergezinswoning. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CBS over het woningaanbod 2021. Dat staat in contrast met de landelijke trend, want in de meeste Nederlandse gemeenten is het rijtjeshuis juist het meest voorkomend.

3 augustus