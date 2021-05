Politiehelikopter vliegt uit voor lawaaiig parende zwanen in Vleuten

Schrikba­rend lage prikcij­fers in Kanalenei­land: ‘Frustre­rend, want het zijn kwetsbare mensen’

12:00 Huisartsen in achterstandswijken zitten met de handen in het haar omdat veel bewoners er geen vaccinatie willen. In de praktijk van Nanja Danhof in het Utrechtse Kanaleneiland is de vaccinatiegraad slechts 30 procent. ,,De filmpjes op Facebook en Instagram komen heel overtuigend over.’’