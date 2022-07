Politiek, De Kneus en studenten praten over uitsluiting mbo’ers: geen harde afspraken, wel ‘stappen gemaakt’

drugs in utrecht Junks? Nee, het zijn juist studenten die met teveel drugs op SEH belanden: ‘Ze zijn vaak bang’

Angstig, soms buiten bewustzijn of simpelweg van de straat geraapt. Elke week ziet Trudy van Dijken, arts op de spoedeisende hulp in het Utrechtse Diakonessenhuis, jonge mensen met te veel drugs en alcohol achter hun kiezen binnenkomen in het stadsziekenhuis. „Of er een veilige manier is om drugs te gebruiken? Nee.”

