Politieke verkenners verbreken de stilte: Zijn alle strijdbijlen in het roerige De Bilt nu echt begraven?

nr. 105 Tweeling­broers Dinan en Henrik (35) wonen hun hele leven samen en zijn de gangmakers van de Croeselaan

De buurmannetjes. Ze zijn de gezelligheid, de lichtheid uit de wijk. Maar ook de makelaars, die weten hoe duur de grond is waarop ze leven. De ene buurman is Dinan, de andere zijn evenbeeld - maar dan met íets langere bakkebaarden - Henrik. De eeneiige tweeling Groven is 35 jaar en woont al hun hele leven samen.

3 april