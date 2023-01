Politieke vragen over overlast rond Timorkade als gevolg van harde aanpak onder Utrechts Bollendak

Buurtbewoners schetsten recent in deze krant dat de harde aanpak rond het Utrechtse Bollendak een waterbedeffect heeft. En dat groepen die rond Utrecht Centraal overlast bezorgden - intimidatie, drugshandel en drugsgebruik - hun werkterrein naar Lombok hebben verlegd. Uit het zicht van de politie.

Is deze methode tegen overlastgevende asielzoekers bij Utrecht CS te streng? Politiek vindt van wel

Genoemde fracties willen wat Dijksma aan de overlast en het waterbedeffect gaat doen. Daarbij wordt Dijksma gevraagd of zij verwacht dat de inzet van tijdelijk cameratoezicht een afdoende maatregel is om de overlast de kop in te drukken.