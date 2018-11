Politieman en rapper Dwight verrast vriendin met huwelijksaanzoek

Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

10:27 Minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is bij de opening van de jaarlijkse Sint Maarten Parade. Die is zaterdag op het Domplein in Utrecht. Vorig jaar trokken zo’n zevenduizend deelnemers door de stad. Het is de achtste keer dat de parade gehouden wordt. Het doel is om mensen met elkaar te verbinden en is een initiatief van Sharing Arts Society, het Sint Maartensberaad en Museum Catharijnconvent.