Pollepel-winnaar Guillotine neemt prijs in ontvangst: ‘Bittere tijden gehad, dus dit is fantastisch’

Er zit weer genoeg water in de Lek en dus is de Liniepont terug in de vaart, maar niet voor lang

Er is weer genoeg water in de rivier, dus komt de Liniepont in de Lek voor even terug in de vaart. De komende twee weekenden kunnen voetgangers en fietsers er gebruik van maken, daarna is het vaarseizoen voorbij.

16 september