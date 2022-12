Pontje straks niet meer nodig: Rijk legt twintig miljoen euro neer voor fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

Er is al langer discussie over het pontje tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen. Begin dit jaar werd bekend dat het ministerie wilde stoppen met de 130 jaar oude veerverbinding. Het risico op een aanvaring met het groeiende aantal vrachtschepen werd te groot, concludeerde minister Harbers

Dringende oproep

Eigenlijk zou de veerverbinding afgelopen zomer al gestopt worden, maar parlementariërs Harry van der Molen (CDA) en Habtamu de Hoop (PvdA) dienden een motie in met de dringende oproep om de pont niet uit de vaart te nemen tot er een alternatief was. De hoop was hierbij gevestigd op de bouw van een fietsbrug. In november liet Van der Molen nog weten dat er ‘positieve geluiden’ waren in de wandelgangen over een akkoord.