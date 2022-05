Pop-up woningen met woonlasten ruim onder de €1000... Dat kán niet waar zijn

Brand in dak van zorgcen­trum in Bilthoven: deel zorgcen­trum ontruimd

Bij dakwerkzaamheden aan het dak van zorgcentrum de Schutsmantel aan de Gregoriuslaan in Bilthoven, is dinsdagmorgen brand ontstaan. Een verdieping van het zorgcentrum is als voorzorg ontruimd. De brandweer is ter plaatse en is de brand af aan het blussen.

24 mei