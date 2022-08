Poppodium De Peppel in Zeist viert eind augustus feestelijk heropening

vuelta holanda Wordt Vuelta in Nederland even mooi als de Tourstart? Dit zijn de verschil­len (en de voorpret is nu al groot)

De Ronde van Spanje is vanaf 18 augustus in Nederland. Wordt de Vuelta net zo mooi als de Tourstart in Utrecht in 2015? Veel is anders: de routes, de ploegenpresentatie, de (verwachte) bezoekersaantallen. Hoe zit het met die verschillen?

15 augustus