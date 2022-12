Populair eetcafé Dorestad sluit 3 maanden wegens complete metamorfose: ‘Warme sfeer zal blijven’

De lamp van Amstel die de buitengevel van Eethuys Dorestad sierde, is al naar binnen gehaald. Die wacht op een tweede leven ten huize van een verzamelaar. Veel andere horeca-attributen blijven nog tot de Kerst in het eetcafé. Daarna gaat Dorestad drie maanden dicht voor een ingrijpende renovatie.

Op oudejaarsdag is het precies twee jaar geleden dat Dorestad van eigenaar en exploitant wisselde. Arnoud Pot (33) en Joost Vernooij (41) namen het restaurant samen over. ,,Dat was een gekke dag. Om nooit te vergeten. Ik kreeg de sleutel maar mocht hem niet gebruiken’’, zegt Pot.

Door de strenge coronamaatregelen bleef de deur vijf maanden dicht. Pot: ,,Ik wist dat het een gok was om in coronatijd met een restaurant te beginnen. Natuurlijk spookte de vraag waar ik in hemelsnaam aan begonnen was, weleens door mijn hoofd. Maar ik wist ook dat de mensen na die gedwongen sluiting terug zouden komen. Gelukkig hebben we na die sluiting twee fantastische zomers kunnen draaien. Met een vergroot terras met tachtig stoelen. Die zomers hebben me geweldig geholpen.’’

Behoud van warme sfeer in het restaurant

Na die coronatijd wilde Pot niet meteen rigoureus breken met het verleden, waarin Hans Broshuis en Stefan Radstok Eethuys Dorestad vele jaren runden. ,,Ik wilde eerst onze gasten leren kennen. Nu is de tijd rijp voor een grondige vernieuwing van de buitenkant en het interieur. ‘Je gaat er toch geen ultramoderne tent van maken?’, vroegen mijn vaste gasten. Daar hoeven ze absoluut niet bang voor te zijn, want Dorestad blijft een laagdrempelig, klassiek en stijlvol ingericht restaurant voor jong en oud. Met behoud van de warme sfeer. Maar dingen die versleten zijn, worden vervangen. Nieuwe kozijnen, een nieuwe vloer, een nieuwe keuken, betere isolatie.’’

Volledig scherm Arnoud Pot en Joost Vernooij in eetcafé Dorestad in Wijk bij Duurstede. © William Hoogteyling

Dat betekent dat het meubilair, parasols van Hertog Jan, wandlampen en veel prullaria die van het interieur een vrolijk ratjetoe maken, binnenkort bij iemand anders in huis of in een ander café staan. Ze gaan net als de Amstellamp een tweede leven tegemoet. De mooiste bierborden keren wel terug aan de muren. Vernooij: ,,Verzamelaars melden zich. Een koffiemolentje compleet met opvangbakje blijkt 15 euro waard te zijn, zonder bakje nul euro.’’ Nieuw wordt de zaal met eigen bar op de eerste verdieping. Ook komen er twee appartementen op de eerste en tweede etage.

Horeca versterkt elkaar op de Markt

Zo onbekend als Pot was toen hij actief werd in de Wijkse horeca, zo ervaren is zijn compagnon Vernooij. Al vele jaren exploiteert hij café-restaurant De Engel, op een steenworp afstand ook op de Markt. ,,De horecazaken versterken elkaar op de Markt, de mooiste plek van Wijk. Mensen kunnen kiezen waar ze gaan borrelen of uit eten gaan. Ik zie vaak dat ze in De Engel een glaasje drinken en daarna bij Arnoud gaan eten en omgekeerd’’, zegt Vernooij.

Zeventien jaar geleden was Vernooij de baas in Het Wapen van Werkhoven, zijn eerste horecazaak, toen Pot zich als keukenhulp meldde. Het broekje van zestien ontwikkelde zich snel. Ze verloren elkaar niet meer uit het oog. Ook niet toen Pot de leiding kreeg in het prestigieuze restaurant Bentinck in de voormalige stallen bij kasteel Amerongen. Toen Vernooij Dorestad kocht, kreeg Pot de kans daar voor zichzelf te beginnen. Pot: ,,Gelukkig is de coronatijd voorbij. Ik kijk uit naar de heropening van Dorestad eind maart. Maar eerst nog een volle bak met Kerstmis.’’

