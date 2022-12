Populaire ijsbaan De Meern tóch nog gered: ‘Reacties waren overweldigend’

Als er niks gebeurt, komt einde van populaire ijsbaan De Meern in zicht: ‘De aardigheid is er wel vanaf’

Maar op de vacature hiervoor werd al lange tijd niet gereageerd, tot het bestuur vorige week een laatste oproep plaatste. ,,Een van de reacties die we kregen was zo interessant dat we met die belangstellende als eerste zijn gaan praten. Zijn naam is Tim Simons, woonachtig in De Balije, vlakbij de ijsbaan. Hij, zijn vrouw, buren en vrienden zijn heel enthousiast en hebben daarnaast veel ervaring met het organiseren van evenementen.’’