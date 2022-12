Populairste wijkagent van Utrecht heeft stad verlaten, maar verbindt nog steeds mensen via Instagram

Dennis (39) is de populair­ste agent van Utrecht op Instagram, maar nu is hij weg

Hij is misschien wel de bekendste politieagent van Utrecht en veruit de populairste op sociale media. Maar nu is hij weg. Dennis Schuring (39) heeft het drukke Utrecht achter zich gelaten en zet zijn ervaring nu in als politie-leidinggevende in het veel groenere gebied van Woerden, Oudewater, Montfoort, Lopik en IJsselstein. ,,Ik heb een hekel aan selfies, het gaat niet om mij.”

