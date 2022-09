Portaal opent nieuwe buurtkamers voor ontmoeting en spreekuren in Maarssenbroek

Nicoline kocht een boomgaard voor zichzelf en bedacht pas later dat het een goede rouwtuin zou zijn

De Culemborgse theatermaakster Nicoline van de Beek (60) kocht vorig jaar in een opwelling een monumentale boomgaard. Voor haar aanvankelijk de ideale plek om de dood van haar grote liefde te verwerken. Tot ze ontdekte dat het voor meer mensen een ideaal toevluchtsoord is. Rouwtuin Ochtendblauw was geboren.

7 september