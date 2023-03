Postbode maakt 1160 stempassen zoek in Utrecht: ‘Ging al eerder mis, maar dit is op veel grotere schaal’

Meer dan duizend stempassen in Utrecht zijn spoorloos verdwenen. Een PostNL-medewerker leverde niet alle enveloppen af en zorgde daarmee voor een van de grootste fouten met bezorgen van stempassen in Nederland van de afgelopen jaren. ,,In het verleden is het in Utrecht ook al eens misgegaan, maar toen ging het om een paar adressen. Dit is echt op veel grotere schaal.”

Een bewoner trok vorige week aan de bel bij de gemeente toen de stempassen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen niet op de deurmat vielen bij meerdere huishoudens in Voordorp en Overvecht. Ondanks alle maatregelen bij het postbedrijf was het tóch misgegaan: zo'n 1160 stempassen zijn spoorloos verdwenen.

,,Voor het afleveren van extra gevoelige post, zoals examens of stempassen, richten we speciale teams op”, vertelt Ivar Noordenbos van PostNL. ,,Zij hebben contact met de bezorgers én gemeente, om te controleren of alles goed gaat.” Dat was dus niet het geval: één medewerker bezorgde niet alle post. ,,De stempassen, maar ook andere enveloppen vielen niet op de deurmat.” Het is onbekend of er belangrijke brieven tussen zaten, zoals rekeningen, rouw- of geboortekaarten of de gemeentelijke belasting.

‘Niet expres’

De gemeente Utrecht deed aangifte bij de politie van de stempasverdwijning. Omdat het onbekend is waar de stempassen zich bevinden, werd ook een voorlopige melding van een datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ,,Persoonlijke informatie als naam, adres en geboortedatum - die allemaal op de stempas staat - moet beschermd zijn”, legt gemeentewoordvoerder Marten Grupstra uit.

Quote We hebben hebben niet de indruk dat de stempassen expres zijn weggestopt Ivar Noordenbos, PostNL

Na de melding van de spoorloze stempassen, startte het postbedrijf een onderzoek binnen de organisatie. ,,We hebben geen enkel signaal gekregen dat ze expres zijn achtergehouden”, vertelt Noordenbos. Wat de precieze redenen van de postbode zijn om de post niet te bezorgen en hoe PostNL dit binnen de organisatie oplost, wil hij niet kwijt. ,,Welke maatregelen we nemen en wat dit betekent voor de werknemer, ga ik ook niet zeggen. Dat blijft tussen ons en de medewerker.”

De politie geeft aan ‘bovenop’ de zaak te zitten. ,,We zijn druk bezig met het onderzoek: wat is er nou eigenlijk gebeurd en waarom is de post niet bezorgd? We hopen heel snel meer informatie te hebben”, meldt woordvoerder Remco van Straaten.

Nieuwe stempassen

Het is niet de eerste keer dat zoiets in Nederland gebeurt. ,,Maar het is wel een heel vervelende uitzondering”, vindt Noordenbos. ,,In het verleden is het in Utrecht ook al eens misgegaan, maar toen ging het om een paar adressen. Dit is echt op veel grotere schaal”, vult Grupstra aan.

Om fraude te voorkomen, zijn de niet-bezorgde stempassen ongeldig verklaard. Wie nog zonder zit, kan 15 maart gewoon naar het kieslokaal: de nieuwe stempassen vallen binnenkort door de brievenbus. ,,We zijn gisteren begonnen met het versturen”, zegt Grupstra. ,,Ze worden afgeleverd door een andere bezorger”, laat Noordenbos weten.

Zélf aanvragen

In de David Ben Goerionstraat - een van de dertien straten waar de postbode niet langskwam - hebben de meeste mensen inmiddels zélf een stempas geregeld. ,,Via de buurtapp houden we elkaar op de hoogte en wordt informatie gedeeld, bijvoorbeeld over hoe je een nieuwe kan aanvragen bij de gemeente”, vertelt een straatbewoonster. ,,De mijne kwam twee dagen geleden binnen, goed op tijd dus.”

Quote Steeds meer mensen vragen zelf een nieuwe stempas aan en krijgen ‘m binnen Bewoonster David Ben Goerionstraat

Een paar deuren verderop is de postbezorger ook langs geweest, dit keer mét een stapeltje stempassen. ,,Om ons heen horen we dat steeds meer mensen ze binnen krijgen”, zegt de bewoonster.

Voor zover bekend werden de verkiezingspassen niet afgeleverd bij adressen aan de Rhônedreef, Bruisdreef, Hildebranddreef, Taagdreef, Vader Rijndreef, Van Brammendreef, Camera Obscuradreef, R.A. Kartinistraat, Samora Machelstraat, Agostinho Netostraat, Tulastraat en David Ben Goerionstraat.

Het gaat vaker mis met de verkiezingspost. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ontvingen zo'n 1450 kiesgerechtigden in Rotterdam geen stempas. De postbezorger is inmiddels niet meer werkzaam voor PostNL. In gemeente West-Betuwe werden in 2021 zo’n 850 stempassen naar adressen gestuurd waar de geadresseerden helemaal niet meer wonen, bijvoorbeeld omdat ze zijn overleden of zijn verhuisd.

