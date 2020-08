Precies waar het RIVM voor waarschuwt: in België lijkt men dankzij de mondneusmaskers nog minder afstand te houden

Dit is waarom Utrechtse hotels voorzich­tig weer een beetje kunnen juichen

2 augustus Het was lange tijd rustig in de Utrechtse hotels, maar het aantal boekingen neemt steeds meer toe. Met name in de weekenden zitten de hotels vol met toeristen uit België, Duitsland en eigen land, die op het allerlaatste moment besluiten toch naar de stad te komen.