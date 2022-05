Primeur: agent en leraar krijgen voorrang bij deze 64 gloednieuwe appartementen

Woningen op Brussel­plein korte tijd ontruimd, brand in filtersys­teem restaurant

Op last van de brandweer zijn vrijdagmiddag enkele woningen ontruimd aan het Brusselplein in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. De Utrechtse brandweer was hier bezig een brand te blussen in het ventilatiekanaal.

20 mei