Primeur: op deze school staat de eerste inlevermachine voor statiegeld van blikjes en flesjes

DE KWESTIE Wat vindt u: betrekt Utrecht inwoners voldoende bij de groei van de stad?

Met een simpele veeg over het telefoonscherm kunnen Utrechters de toekomst van hun stad beïnvloeden. Het is het nieuwste wapen van het stadsbestuur om burgers hun mening te vragen. Wat vindt u: moeten Utrechters meer te zeggen krijgen over de toekomst van hun stad? En zo ja, wat zijn daarvoor de oplossingen?