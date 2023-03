Primeur voor Fort bij Rijnauwen: toneelstuk Kersentuin te zien als grootschalige opera

De Kwestie Groen opofferen voor woningbouw? Zo reageren lezers: ‘Laat de natuur met rust’

Moet natuur plaatsmaken voor woningen? Of is het belangrijk om groen en zwemplassen te beschermen? Zien we andere oplossingen over het hoofd? Want om woningtekort in de provincie Utrecht op te lossen, moeten er tienduizenden huizen bijkomen. En veel gemeenten willen uitbreiden in ‘het groen’ buiten de bebouwde kom, maar dat mag niet van de provincie. Onze lezers zeggen daarover: ‘Slimmer omgaan met grond en meer de hoogte in.’