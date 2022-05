Primeur voor Utrecht: studentenpartij levert wethouder, 25-jarige Eva Oosters voorgedragen

In navolging van Delft levert nu ook de studentenpartij in Utrecht een wethouder. De 25-jarige Eva Oosters is door haar partij Student & Starter voorgedragen. Het besturen zit haar in het bloed: haar vader is in Utrecht commissaris van de Koning.

De in Gouda geboren Eva Oosters was in Utrecht gemeenteraadslid tussen 2018 en 2021. In deze periode zette ze zich in voor mentale gezondheid, streed ze tegen straatintimidatie en zorgde zij onder andere voor subsidie voor jonge kunstenaars. Na haar raadslidmaatschap was zij redacteur bij de podcast en theatershow van De Kiesmannen.

Fractievoorzitter Esma Kendir van Student & Starter is trots op de wethouderskandidaat: ,,Eva heeft zich in de raad bewezen als kundig politica met veel passie voor Utrecht. Ik ben ervan overtuigd dat Eva veel nieuwe energie brengt in het college! De stad gaat veel van haar zien.”

Mooie stad

Zelf stelt Oosters: ,,Utrecht staat voor grote opgaven. We willen vaart maken met het aanpakken van de klimaatcrisis, het oplossen van het woningtekort en het werken aan meer kansengelijkheid. Ik vind het een grote eer om daar als wethouder mijn bijdrage aan te leveren, zeker in zo’n mooie stad als Utrecht.”

Het nieuwe stadsbestuur wordt volgende week gepresenteerd. GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter onthullen dan het coalitieakkoord. De vijf partijen zijn het na bijna twee maanden onderhandelen eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar. Eerder droeg de PvdA Dennis de Vries als wethouder voor en GroenLinks maakte bekend door te gaan met Linda Voortman en Lot van Hooijdonk.

Vader Hans

Eva Oosters is de dochter van Hans Oosters, die sinds 2019 commissaris van de Koning is in de provincie Utrecht. Toen ze in dat jaar werd beëdigd als raadslid, meldde hij ‘vreselijk trots te zijn’.

Utrecht wordt de tweede stad van Nederland waar de lokale studentenpartij een wethouder levert. In Delft zitten studenten al sinds 1998 in het stadsbestuur.

