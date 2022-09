Prinses Laurentien spreekt bij opening Universiteit voor Humanistiek in Utrecht

Marieke (30) loopt extra stage om maar in haar studenten­ka­mer te kunnen blijven wonen

Langer stagelopen zodat je langer ingeschreven staat als student, en je langer in je studentenkamer kunt blijven wonen? Het is de reden dat de Utrechtse Marieke* (30) voorlopig nog een woning heeft. Studentenverhuurder SSH gaat strenger controleren op afgestudeerden die ten onrechte nog in een studentenwoning wonen. Maar waar moet je als pas afgestudeerde dán gaan wonen?

