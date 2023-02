Prinses Máxima Centrum bestaat vijf jaar: Koningin Máxima brengt bezoek

Winnaar van De slimste mens Martin Rombouts woont op veredelde studenten­ka­mer van 13 vierkante meter

Met het winnen van de populaire tv-quiz De slimste mens werd Martin Rombouts (30) in één klap een bekende Nederlander. De schrijver, dichter en theatermaker woont op een kamer van 13 vierkante meter in een veredeld studentenhuis aan de Vecht in Utrecht met andere schrijvers en een kat. ,,We weten allemaal hoe lastig het is om een betaalbaar huis te vinden.’’