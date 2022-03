Prinses Máxima Centrum neemt kinderen met kanker op uit Oekraïne

Deze week worden de eerste kinderen al in het centrum verwacht. Het kinderoncologiecentrum verwacht plaats te hebben voor de behandeling van minstens twintig kinderen. De zorg voor Oekraïense kinderen met kanker moet doorgaan, benadrukt Rob Pieters, oncoloog en lid van de raad van bestuur van het centrum. ,,Dat moet noodzakelijkerwijs nu elders in Europa of in Nederland”, aldus de arts.

Het ziekenhuis heeft contacten met de wereldwijde netwerkorganisatie voor kinderkanker, de internationale vereniging van patiëntenorganisaties en de coördinatiepunten in Polen en Duitsland. Op die manier wordt de opvang van Oekraïense kinderen met kanker gecoördineerd.

Scenario's

Het Prinses Máxima Centrum bereidt zich op meerdere scenario’s voor, afhankelijk van hoe de kinderen in Nederland aankomen. Zo is het mogelijk dat ze met de ‘vluchtelingenstroom’ meekomen samen met hun families. Andere kinderen komen misschien met de bus of het vliegtuig. Ze worden vanaf hun aankomstlocatie naar het centrum gebracht om hun behandeling in Nederland voort te zetten.

De behandelingen zijn klinisch, waarbij de kinderen ook in het ziekenhuis overnachten, of poliklinisch, waarbij de kinderen alleen voor behandelingen naar het ziekenhuis komen. Mogelijk zal één kind dat uitbehandeld is naar Utrecht komen, voor wie de zorg vooral gericht is op het welzijn van het kind.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.