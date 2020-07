Proef met middenhuurwoningen op WoningNet krijgt een vervolg

Update Oppositie fluit wethouder Diepeveen terug na rel over verkleinen ‘betaalbare’ huurwonin­gen

17:31 De voltallige oppositie in de gemeenteraad fluit wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks, wonen) terug vanwege een rel over middenhuurwoningen (tot 1000 euro per maand) in de Merwedekanaalzone. De partijen eisen dat de wethouder niet morrelt aan het aantal vierkante meters, zoals hij van plan is te doen. Het gevolg is dat ‘betaalbare’ huurwoningen dan kleiner worden dan beloofd.