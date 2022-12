Project ‘Ruimtekwartier’ in Stichtse Vecht krijgt impuls: Rijk stelt bijna miljoen euro beschikbaar

Bij het project ‘Ruimtekwartier’ is het de bedoeling dat op de voormalige kantorenlocatie Planetenbaan en Het Kwadrant zo’n 2.500 woningen komen, waarvan de woningen deels in de al bestaande gebouwen komen en een gedeelte nieuwbouw zal zijn.

Sommige onderdelen van het project zijn al gereed, zoals de woningen in de drie kantoorflats van Park Avenue. en de ombouw van de Fujitsu-toren . Begin 2023 wordt in Het Kwadrant gestart met de nieuwbouw van twee wooncomplexen met hieronder gelegen parkeergarage.

Grootste ontwikkellocatie

Het Rijk wil hier dus 0,8 miljoen euro aan bijdragen, mits de gemeente Stichtse Vecht datzelfde bedrag investeert in het project. De provincie Utrecht heeft al toegezegd de helft van de gemeentelijke bijdrage te doneren. Tot grote vreugde van Frank van Liempdt, wethouder wonen in Stichtse Vecht ,,We zijn blij met deze goede samenwerking. Het Ruimtekwartier is voor de komende jaren de grootste ontwikkellocatie van Stichtse Vecht.”