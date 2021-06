ProRail over waarom vandaag tientallen intercity’s uitvielen: ‘Pijnlijk, dit is wat je echt niet wilt’

Sissen, naroepen of achterna lopen: in Utrecht moet het verboden worden, vindt de politiek

15 juni Nooit alleen naar huis fietsen, altijd pepperspray op zak of een sleutelbos in de hand geklemd. Volgens het Utrechtse VVD-raadslid Tess Meerding zijn het maar een paar van de veiligheidsmaatregelen die vrouwen in Utrecht treffen. Samen met andere partijen wil ze nu straatintimidatie in de stad strafbaar stellen.