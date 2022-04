Protest tegen sponsor KLM bij hardloopwedstrijd in Utrecht: ‘Klimaatcrisis wordt alleen maar erger’

Demonstranten hebben maandagochtend actie gevoerd bij een hardloopwedstrijd in Utrecht. Volgens hen omzeilt KLM het verbod op fossiele reclame in de stad door de Urban Trail te sponsoren.

De demonstratie was een initiatief van onder andere Extinction Rebellion en een aantal politieke partijen. ,,KLM sponsort een evenement dat gaat over plezier en gezondheid, terwijl zij juist zorgen voor een slecht milieu en dus schadelijk zijn voor de gezondheid”, vertelt Eva van der Helm van Extinction Rebellion Utrecht.

Voor Van der Helm lijkt de sponsoring van KLM een manier om het verbod op fossiele reclames in Utrecht te omzeilen. Want ondanks het officieel geen reclame is, hangt wél overal het logo van KLM door de stad, meent ze. ,,Dat moeten we gewoon niet meer willen.”

Suïcidale soort

Eén van de actievoerders liep de Urban Trail - een wedstrijd die door verschillende gebouwen in Utrecht voert - zelf mee, met een bord in zijn hand en een ‘don't be a fossil fool’ shirt. Felix van der Vugt, lid van Extinction Rebellion, hoopte daarmee een statement te maken richting andere deelnemers en toeschouwers. ,,We weten dat roken ongezond is en daar maken we geen reclame meer voor. Dat zou hiermee net zo moeten zijn”, legt hij uit.

Maar sponsort hij eigenlijk niet juist de Trail en KLM door mee te doen? ,,Dat zie ik anders. Ik houd van hardlopen en maak gebruik van hun platform om aandacht te vragen hiervoor.” Want dat is hard nodig, weet hij. ,,Als bedrijven als KLM zo doorgaan en mensen ervoor blijven wegkijken, wordt de klimaatcrisis alleen maar erger. We zijn bijna een suïcidale soort geworden.”

