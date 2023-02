Provincie lanceert website en KiesKompas voor Provinciale Statenverkiezingen: ‘Kies jouw Utrecht’

Heel de regio koopt bij deze oer-Utrecht­se bakkerij, maar nu dreigt faillisse­ment: ‘Kunnen zo niet bestaan’

De bakkerij is een begrip in de stad Utrecht en vele generaties halen hier hun brood. Toch vrezen de eigenaren van bakkerij Boonzaaijer aan de Laan van Chartroise in Ondiep een faillissement. Als gevolg van nieuwbouw voor hun deur wordt hun winkel onbereikbaar voor kortparkeerders. ,,Het is van levensbelang dat de winkel goed bereikbaar blijft voor klanten met grotere bestellingen.’’