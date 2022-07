Provincie Utrecht dreigt: kom met plannen voor windmolens, anders bepalen wij waar ze komen

Zo’n zestig windmolens in de provincie Utrecht: waarom het volgens deze bestuurder niet anders kan

Zo’n zestig moderne windmolens zijn nodig om de Utrechtse ambities voor de opwekking van duurzame energie waar te maken. Een andere optie is er niet, weet gedeputeerde Huib van Essen (GroenLinks). ,,We moeten gewoon onze verantwoordelijkheid pakken. Dat zijn we aan onszelf en aan volgende generaties verplicht.”

