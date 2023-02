Provincie Utrecht trapt verkiezingscampagne af: ‘Wie niet stemt mag vier jaar lang niet klagen’

NS laat Oekraïners op 24 februari gratis reizen naar landelijke herdenking in de Jaarbeurs

Oekraïense vluchtelingen die vrijdag 24 februari naar de Jaarbeurs in Utrecht komen voor de landelijke herdenking van het uitbreken van de oorlog een jaar geleden, kunnen die dag gratis met de trein reizen. Er worden enkele duizenden bezoekers verwacht. De presentatie is in handen van Tooske Ragas.

13:21