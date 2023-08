Provincie Utrecht verlengt pilot met gratis ov voor kinderen

Politie slingert extreme hardrij­ders op de bon, fatbike in beslag genomen

De zomervakantie in Midden-Nederland is voorbij. Sinds deze week is het een stuk drukker op de weg. Daarom controleert de politie scherp op snelheidsovertredingen. Een opgevoerde fatbike die in volle vaart richting De Bilt reed werd in beslag genomen.